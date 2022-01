La Roma cade a San Siro: il Milan vince 3-1. Espulsi Karsdorp e Mancini (che saltano la Juve) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ci ha messo otto minuti il Milan a spezzare le gambe alla Roma con un rigore realizzato da Giroud e guadagnato per un tocco di mano di Abraham (confermato dal Var), che allarga il braccio su tiro... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ci ha messo otto minuti ila spezzare le gambe allacon un rigore realizzato da Giroud e guadagnato per un tocco di mano di Abraham (confermato dal Var), che allarga il braccio su tiro...

Advertising

SantucciFulvio : @davidetanque @AndreaWally1985 Si ma da fuori il problema sembra assolutamente di atteggiamento, la Roma cade in co… - ilRomanistaweb : Femminile, la Roma cade col Milan: addio alla Supercoppa Primo tempo pessimo e ko per 2-1 contro le rossonere in s… - Viky66jane : RT @ClaudeTadolti: @PaolaTosca @ADYFRAIASANJUST Il problema è che la Meloni finge...se convocasse una manifestazione nazionale a Roma si ri… - ClaudeTadolti : @PaolaTosca @ADYFRAIASANJUST Il problema è che la Meloni finge...se convocasse una manifestazione nazionale a Roma… - FrancescoSaro : RT @JeanDanton3: @FrancescoSaro Quartieri si protegge il cxxo con il 30Kmh in modo se un motociclista cade e si fa male oppure un' auto spa… -