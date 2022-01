La previsione dello studio Usa sull’ondata contagi in Italia: «Così a metà febbraio rischia almeno 500 morti al giorno» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Proiezioni allarmanti arrivano dagli Stati Uniti sull’andamento della pandemia in Italia. Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation, il nostro Paese raggiungerà a metà febbraio il suo picco di morti legati al Covid in questa quarta ondata. Le stime dell’istituto americano prevedono fra 30 giorni tra i 343 a 576 decessi al giorno in Italia. Il numero è chiaramente soggetto a una serie di varianti legate ai comportamenti della collettività (come il corretto uso della mascherina chirurgica o Ffp2 o il sottoporsi al vaccino) e alla severità della nuova variante Omicron che, come noto, sta facendo registrare rapidamente impennate di contagi mai viste in tutto il mondo. Attualmente i morti legati al Covid sono già oltre 200 al ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Proiezioni allarmanti arrivano dagli Stati Uniti sull’andamento della pandemia in. Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation, il nostro Paese raggiungerà ail suo picco dilegati al Covid in questa quarta ondata. Le stime dell’istituto americano prevedono fra 30 giorni tra i 343 a 576 decessi alin. Il numero è chiaramente soggetto a una serie di varianti legate ai comportamenti della collettività (come il corretto uso della mascherina chirurgica o Ffp2 o il sottoporsi al vaccino) e alla severità della nuova variante Omicron che, come noto, sta facendo registrare rapidamente impennate dimai viste in tutto il mondo. Attualmente ilegati al Covid sono già oltre 200 al ...

