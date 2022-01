La pandemia incombe sul voto per il Quirinale Parla Cartabellotta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Quale scenario epidemiologico potrebbe avere l’Italia il prossimo 24 gennaio, data in cui il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato ilmento in seduta comune per l’inizio delle votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica? Se ci fermiamo ad analizzare i dati degli ultimi giorni non si può essere troppo ottimisti. I nuovi positivi sfiorano quota 200 mila ogni giorno, e viaggiamo a un ritmo di oltre 200 decessi e circa 500 ricoveri in area medica. Una situazione che sta iniziando a mettere fortemente sotto pressione non solo gli ospedali ma anche i territori, visto che in diverse zone del paese è già di fatto saltato il tracciamento dei casi. “Anche se l’impatto sui ricoveri in area medica e in terapia intensiva viene ammortizzato dalle coperture vaccinali – spiega Nino, presidente della Fondazione Gimbe – ...