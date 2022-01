La Nato russa fa l'esordio in Kazakistan: sedare la rabbia, evitare il "contagio" (Di giovedì 6 gennaio 2022) A sedare la rabbia dei manifestanti kazaki, che negli ultimi giorni hanno fatto tremare il governo autocratico dell’ex repubblica sovietica, sono intervenute le truppe dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), la versione russa della Nato guidata da Mosca. È la prima volta dalla fondazione dell’alleanza, trent’anni fa, che viene invocata la sua clausola di protezione, analoga all’articolo 5 della Nato. Peccato che in questo caso, al di là della retorica di Mosca e dei suoi alleati, non ci sia alcun “nemico esterno” da cui difendersi, ma un grande problema interno: folle di manifestanti esasperati da decenni di malgoverno e corruzione, in un Paese ricchissimo di risorse minerarie ma caratterizzato da pesanti diseguaglianze socioeconomiche. La miccia, com’è noto, è stato il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Aladei manifestanti kazaki, che negli ultimi giorni hanno fatto tremare il governo autocratico dell’ex repubblica sovietica, sono intervenute le truppe dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), la versionedellaguidata da Mosca. È la prima volta dalla fondazione dell’alleanza, trent’anni fa, che viene invocata la sua clausola di protezione, analoga all’articolo 5 della. Peccato che in questo caso, al di là della retorica di Mosca e dei suoi alleati, non ci sia alcun “nemico esterno” da cui difendersi, ma un grande problema interno: folle di manifestanti esasperati da decenni di malgoverno e corruzione, in un Paese ricchissimo di risorse minerarie ma caratterizzato da pesanti diseguaglianze socioeconomiche. La miccia, com’è noto, è stato il ...

