La leghista Ceccardi bloccata in Egitto | ha preso il Covid mentre era in vacanza

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Purtroppo il virus haanche lei. Ma da vaccinata i sintomi che ha avuto sono per fortuna lievi e quindi anche lei è una testimone dell'importanza del vaccino e di come sia sbagliato fare le ...

Advertising

LuisaRagni : RT @moldoveanuFlor7: @EugenioCardi Hello ooo Egitto, tenetela li stretta, chiudete i porti questo è Leghista , ha tanto ad insegnarvi. Mor… - globalistIT : E meno male che era vaccinata. Capito l'importanza? - moldoveanuFlor7 : @EugenioCardi Hello ooo Egitto, tenetela li stretta, chiudete i porti questo è Leghista , ha tanto ad insegnarvi.… -

Ultime Notizie dalla rete : leghista Ceccardi

Quattro mesi fa ho fatto il vaccino e ironia della sorte mi sono beccata il Covid da vaccinata e in vacanza! Che sfortuna - scrive- Devo fare i complimenti ai tour operator italiani. Con ...Al secondo posto l'eurodeputata, già candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna, che, nel gennaio 2021, sosteneva che Israele si trovasse in Europa. Terzo posto alla ...L'europarlamentare: "A parte un gran febbrone la prima sera, dopo un giorno e mezzo si può dire che siano spariti quasi tutti i sintomi influenzali" ...L'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi ha annunciato di essere rimasta bloccata in Egitto perché risultata positiva al Covid ...