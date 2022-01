La Lega Serie A contro le ASL: “provvedimenti confusi e incoerenti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Lega Serie A di nuovo allo scoperto dopo la confusione degli ultimi giorni sulla giornata del campionato di Serie A. Quattro partite sono rinviate a causa dei casi positivi al Covid-19, altre si sono giocate regolarmente. “Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19. Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine il campionato di Serie A TIM, con l’auspicio che non intervengano più le ASL con provvedimenti confusi e incoerenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 gennaio 2022) LaA di nuovo allo scoperto dopo laone degli ultimi giorni sulla giornata del campionato diA. Quattro partite sono rinviate a causa dei casi positivi al Covid-19, altre si sono giocate regolarmente. “Il Consiglio diha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19. Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine il campionato diA TIM, con l’auspicio che non intervengano più le ASL con...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONSIGLIO DI LEGA, NON È PREVISTO RINVIO PARTITE #SkySport #SerieA #SkySerieA #Coronavirus #Covid19 - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONSIGLIO DI LEGA STRAORDINARIO IN CORSO PER VALUTARE LA SITUAZIONE LEGATA AL COVID-19 #SkySport… - S9meraviglie : #JuventusNapoli abbiamo lato sinistro più scarso della Lega Pro.. si da serie C ..Facci na grazia uno stiramento tu… - ElGusty99523701 : MA NON SONO IPERIMMUNI I PLURIPUNTURATI CALCIATORI? ?????????? -