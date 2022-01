La Lega minaccia Draghi sul nuovo decreto | tensione nel governo Ma il risultato soddisfa il premier

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio strattonato da, Pd, Leu e Movimento 5 Stelle sulle misure anti-Covid. Alla fine la mediazione: le scuole non chiudono, il numero dei no vax dovrebbe scendere, la fascia più a rischio dovrebbe essere messa in sicurezza, alleviando la pressione sugli ospedali

Ed è proprio questo l'assillo che ha convinto Mario Draghi a smontare con pazienza le barricate della, fino a far scendere, da 60 a 50 anni, la soglia anagrafica da cui scatta l'obbligo di ...... oppure questa carta ipotetica serve solo cometattica. La cronaca dice che per ora Draghi ... Garavaglia per la. Franceschini per il Pd e Speranza per quel che resta di Leu. Dadone per i ...La linea Maginot di Draghi è stata l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni. Su tutto il resto il premier in ...Alla fine il Carroccio ha ottenuto lo stralcio dell’obbligo di green pass rafforzato per i servizi e ha votato a favore del decreto, lasciando però agli atti che «è stata dura». Se la Lega è arrivata ...