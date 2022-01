La foto del processo di Norimberga usata da Nunzia Schilirò per protestare contro l’obbligo vaccinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con un post sulla sua pagina Facebook dove pubblica una locandina con la condanna a morte nell’ottobre del 1946 di Karl Brandt dal Tribunale di Norimberga per aver somministrato farmaci contro la volontà del soggetto e aver compiuto così un “crimine contro l’umanità”, Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta no vax salita agli onori delle cronache dopo il suo discorso pronunciato da vice questora in Piazza San Giovanni a Roma lo scorso 25 settembre è tornata alla sua battaglia contro l’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19: “Ricordiamolo a tutti – scrive – soprattutto a coloro che si illudono di farla franca. Vi è una giustizia inesorabile che, per fortuna, non appartiene agli uomini, troppe volte indegni della vita concessa”. Nunzia Schilirò ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con un post sulla sua pagina Facebook dove pubblica una locandina con la condanna a morte nell’ottobre del 1946 di Karl Brandt dal Tribunale diper aver somministrato farmacila volontà del soggetto e aver compiuto così un “criminel’umanità”,Alessandra, la poliziotta no vax salita agli onori delle cronache dopo il suo discorso pronunciato da vice questora in Piazza San Giovanni a Roma lo scorso 25 settembre è tornata alla sua battaglial’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19: “Ricordiamolo a tutti – scrive – soprattutto a coloro che si illudono di farla franca. Vi è una giustizia inesorabile che, per fortuna, non appartiene agli uomini, troppe volte indegni della vita concessa”....

