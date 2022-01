La Fiorentina si regala il vice-Vlahovic | arriva Piatek

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo colpo di mercato dei viola. Dopo Ikonè, lasiilprelevando dall’Hertha Berlino, in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni, l’attaccante polacco, Krzysztof, 26 anni, che torna cosi in Italia dopo le esperienze con Milan e Genoa. Nelle prossime ore è atteso il suo arrivo in città per le visite mediche e mettersi già a disposizione del mister Italiano. Lasiilè l’uomo giusto per rinforzare l’attacco? Le qualità del polacco non si discutono e , se saprà riprendersi dal periodo poco fortunato vissuto in Bundesliga, sarà un’arma importante per la corsa dellaad un posto in Europa. Lo ...