La faglia geopolitica tra crisi sociale e scontro di potenze

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La cosa che mi colpì maggiormente nella mia ultima visita del Kazakistan due anni fa fu l’assoluto senso di esasperazione (fra tutte le categorie sociali) nei confronti di una mafia politica parassitaria e sovente senza ritegno nella sperequazione delle risorse pubbliche. Con l’ulteriore impoverimento causato dalle restrizioni pandemiche, la massa critica per l’esplosione di rabbia proletaria osservata questa settimana era pronta ad attivarsi. Se quest’ultima non doveva stupire più di tanto – sono la povertà, le diseguaglianze l’oppressione subita la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : faglia geopolitica

Il Manifesto

Un'ottima mappa per orientarsi nel caos contemporaneo è " Il campo di battaglia ", di Maurizio Molinari (La Nave di Teseo), che seguendo le linee didellacontemporanea arriva in ...... ossia non violerà la lingua talassocratica che divide quella che Pechino considera una - provincia - ribelle - da - annettere dal mainland (detto diversamente, non solcherà latra ...Nella vertigine delle liste di fine anno non può mancare quella dei libri. È il risultato di una selezione spietata, a volte ingiusta, di sicuro opinabile, spesso fatta correndo il rischio di dimentic ...All’interno dell’enorme scacchiera afro-euro-asiatica, il Mediterraneo riveste certamente un ruolo di primissimo piano, in quanto “cerniera” di tre continenti, dal punto di vista delle potenze contine ...