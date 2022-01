La carica dei 110. Auguri al Bioparco di Roma (Di giovedì 6 gennaio 2022) Belle époque, esterno giorno. Nobildonne in colbacco e stuoia d’ermellino e dignitari in bombetta, gilet e bastone affiancano l’architetto tedesco Carl Hagenbeck ed Ernesto Nathan – leggendario sindaco d’inizio secolo e severo guardiano dei già allora disastrati conti pubblici della Capitale. Lo scatto risale al 5 gennaio 1911 e immortala un’occasione da ricordare: i protagonisti stanno per tagliare il nastro di quello che diventerà il Bioparco di Roma. Un luogo innovativo fin da principio, perché chi lo progettò preferì mettere da parte il sistema di gabbie allora in uso per sostituirlo con un impianto a fossati. Fuori dalla prigionia, la fauna terrestre e acquatica trasferita lì dalle regioni d’Italia e dalle colonie d’oltremare era libera di muoversi e di mostrarsi da vicino ai visitatori. In larga parte persone comuni, anche se non mancarono ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Belle époque, esterno giorno. Nobildonne in colbacco e stuoia d’ermellino e dignitari in bombetta, gilet e bastone affiancano l’architetto tedesco Carl Hagenbeck ed Ernesto Nathan – leggendario sindaco d’inizio secolo e severo guardiano dei già allora disastrati conti pubblici della Capitale. Lo scatto risale al 5 gennaio 1911 e immortala un’occasione da ricordare: i protagonisti stanno per tagliare il nastro di quello che diventerà ildi. Un luogo innovativo fin da principio, perché chi lo progettò preferì mettere da parte il sistema di gabbie allora in uso per sostituirlo con un impianto a fossati. Fuori dalla prigionia, la fauna terrestre e acquatica trasferita lì dalle regioni d’Italia e dalle colonie d’oltremare era libera di muoversi e di mostrarsi da vicino ai visitatori. In larga parte persone comuni, anche se non mancarono ...

