KONAMI celebra i 35 anni di Castlevania con il lancio della NFT Collection

(Di giovedì 6 gennaio 2022)Digital Entertainment, B.V. annuncia l’imminenteMEMORIAL NFT, con 14 artwork esclusivi dalla serie, perre il trentacinquesimoversario dell’iconico brand. Gli artwork includono scene di gioco, background music (BGM) e nuove immagini appositamente create che ripercorrono la storiaserie. L’intera collezione sarà messa all’asta in tutto il mondo sul popolare marketplace OpenSea dal 12 gennaio alle 23:00*. I dettagli di tutte le 14 opere e dell’asta saranno pubblicati presto sul sito ufficiale.MEMORIAL NFT è una nuova iniziativa nata per condividere alcuni dei contenuti più amati dai fan di tutto il mondo. Essendo il primo progetto ...

KONAMI celebra

