KJ Apa protagonista di un nuovo spot di Lacoste

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Uno degli attori più amati dalla generazione Z è KJ Apa. Con i suoi capelli rossi e deliziose fossette sulle guance ha già stregato il pubblico di Riverdale ed è pronto a conquistare anche i clienti di. L’attore ha pubblicato via Instagram una brevissima clip per sottolineare l’imminente collaborazione con il brand francese. Con indosso semplicemente un paio di boxer bianchi e nulla più, KJ Apa ha dato appuntamento ai suoi fan per il prossimo video. L’attore è stato quindi scelto comevolto di. Nella didascalia del video una semplicissima promessa: “Coming Soon“, con tanto di simbolo iconico del brand, quale il coccodrillo. KJ Apa nella nuova campagna pubblicitaria diPur non svelando assolutamente niente, se non un capo di biancheria intima, ilvideo promozionale di ...

KJ Apa ha rivelato sui social di aver trascorso la notte di Capodanno in ospedale. Il protagonista di Riverdale, che lo scorso settembre ha accolto in famiglia il suo primo figlio, ha raccontato ai fan ...