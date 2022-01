Kazakistan: stato d’emergenza, almeno 8 morti. Chiesto l’intervento di Mosca (Di giovedì 6 gennaio 2022) A scatenare la protesta in particolare il rialzo dei prezzi degli idrocarburi. Chiuso l’aeroporto di Almaty , capitale economica del Paese Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) A scatenare la protesta in particolare il rialzo dei prezzi degli idrocarburi. Chiuso l’aeroporto di Almaty , capitale economica del Paese

Advertising

Tg3web : Kazakistan, almeno 200 persone arrestate e decine di poliziotti feriti durante le proteste contro l'aumento dei pre… - Corriere : Kazakistan: stato d’emergenza dopo i disordini per il carovita - rampi : Seguo con attenzione la situazione in #Kazakistan soprattutto grazie a @FedDirittiUmani e ai tanti amici che ho co… - noli_claudio : KAZAKISTAN: LO STATO DI EMERGENZA COME SCUDO PER LA REPRESSIONE POLITICA DI MASSA - tmarina5 : RT @ArmoniosiAccent: In #Kazakistan è stato sciolto il governo, dopo le grandi manifestazioni e proteste dovute all'aumento del 50% per il… -