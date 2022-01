Kazakistan, rivolta per i prezzi del gas. Fonti del governo: 8 morti, centinaia di feriti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Né la minaccia di una reazione "dura", né le promesse di ribassare i prezzi dei beni di prima necessità hanno convinto i dimostranti scesi in piazza da giorni in Kazakistan a mettere fine alle loro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Né la minaccia di una reazione "dura", né le promesse di ribassare idei beni di prima necessità hanno convinto i dimostranti scesi in piazza da giorni ina mettere fine alle loro ...

roby_italy_51 : RT @mauriziocanetta: C’è una chat No Vax in Telegram (niente nome, non vanno pubblicizzate) nella quale sono così fuori di testa da leggere… - fa60za : RT @GeopoliticalCen: Il governo del Kazakistan nella persona del suo presidente comunica che diverse persone sono morte durante la rivolta… - Beaoh11 : Comunque si, pare che la rivolta in Kazakistan sia arancione... e pare che a Putin siano girati definitivamente i c… - ederbrito01 : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro lo Stato disarmano poliziotti per strada. - piemarcy : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro lo Stato disarmano poliziotti per strada. -