Kazakistan nel caos per il rincaro del gas: 8 poliziotti morti e 347 feriti in due giorni di rivolte. Il caso del cosmodromo di Bajkonur (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale il bilancio di sangue delle rivolte nel per il rincaro del prezzo del gas. Otto tra soldati e agenti di polizia sono morti durante le proteste di oggi contro il caro gas e altri 317 sono rimasti ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale il bilancio di sangue dellenel per ildel prezzo del gas. Otto tra soldati e agenti di polizia sonodurante le proteste di oggi contro il caro gas e altri 317 sono rimasti ...

Advertising

fanpage : Il #Kazakistan è ormai nel pieno caos, decine di morti e migliaia di feriti nella notte - TizianaFerrario : dozzine di manifestanti uccisi secondo la polizia locale. Finisce nel sangue la rivolta in #Kazakistan contro il go… - infoitinterno : Kazakistan nel caos per il rincaro del gas: 8 poliziotti morti e 347 feriti in due giorni di rivolte. Il caso del c… - infoitinterno : Kazakistan, CSTO invia forze di peace keeping per stabilizzare la situazione nel Paese - infoitinterno : Kazakistan nel caos, decine di morti e oltre mille feriti nella rivolta contro i rincari del gas. Mosca invia trupp… -