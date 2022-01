Kazakistan nel caos, decine di morti e oltre mille feriti nella rivolta contro i rincari del gas. Mosca invia truppe (Di giovedì 6 gennaio 2022) Kazakistan, decine di morti e oltre mille feriti negli ultimi due giorni di rivoltre contro i rincari del prezzo del gas, in particolare quello del Gpl che è raddoppiato. Sempre più nel caos il paese ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022)dinegli ultimi due giorni di rivdel prezzo del gas, in particolare quello del Gpl che è raddoppiato. Sempre più nelil paese ...

fanpage : Il #Kazakistan è ormai nel pieno caos, decine di morti e migliaia di feriti nella notte - TizianaFerrario : dozzine di manifestanti uccisi secondo la polizia locale. Finisce nel sangue la rivolta in #Kazakistan contro il go… - Antonella842019 : C’è tanto sgomento nel vedere quello che sta accadendo in #Kazakistan certo non esiste una democrazia uguale per tu… - Tina54748025 : della radicalizzazione della folla, che ha preso le armi ed è andata a prendere d'assalto l'edificio, durante il qu… - exgestoredirete : Molto credibile nel ruolo. Gli consiglio di andare allora verso il Kazakistan. -