Kazakistan, il tentativo del governo: prezzi del gas calmierati per 6 mesi. Morti nelle proteste, almeno 2mila arresti – Il video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al momento il Kazakistan è governato da un esecutivo a interim, dopo che il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha sciolto il governo precedente. Da questo nuovo centro di potere è arrivata la scelta di calmierare i prezzi del gas per sei mesi. Le proteste che negli ultimi giorni stanno sconvolgendo il Paese sono cominciate proprio dopo la rimozione dei limiti imposti al Gpl, una scelta che ha fatto subito impennare i prezzi. In Kazakistan questo carburante è molto diffuso per le automobili. Intanto è cominciata la repressione delle violenze, a partire dalla capitale economica Almaty dove la polizia ha arrestato circa 2mila persone accusate di aver partecipato alla protesta. Per chiudere le rivole il presidente Tokayev aveva chiesto l’aiuto del Csto, ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al momento ilè governato da un esecutivo a interim, dopo che il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha sciolto ilprecedente. Da questo nuovo centro di potere è arrivata la scelta di calmierare idel gas per sei. Leche negli ultimi giorni stanno sconvolgendo il Paese sono cominciate proprio dopo la rimozione dei limiti imposti al Gpl, una scelta che ha fatto subito impennare i. Inquesto carburante è molto diffuso per le automobili. Intanto è cominciata la repressione delle violenze, a partire dalla capitale economica Almaty dove la polizia ha arrestato circapersone accusate di aver partecipato alla protesta. Per chiudere le rivole il presidente Tokayev aveva chiesto l’aiuto del Csto, ...

Advertising

ManuDagostino : Aggiornamento: Kazakistan: la Russia considera gli eventi in Kazakistan come un tentativo, ispirato dall'esterno, d… - HiPPi69eR : RT @LucianoBonazzi: Kazakistan: Ministero degli Esteri russo: Consideriamo i recenti eventi in un paese amico come un tentativo, ispirato d… - vicktop55 : RT @LucianoBonazzi: Kazakistan: Ministero degli Esteri russo: Consideriamo i recenti eventi in un paese amico come un tentativo, ispirato d… - LucianoBonazzi : Kazakistan: Ministero degli Esteri russo: Consideriamo i recenti eventi in un paese amico come un tentativo, ispira… - LorenzoAmarotto : RT @Geopoliticainfo: ????Kassym-Jomart #Tokayev ha accettato le dimissioni del gabinetto guidato dal primo ministro Askar #Mamin. Il presiden… -