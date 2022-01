Kazakistan, ancora scontri nella notte: “decine di manifestanti” uccisi dalla polizia. La Russia invia truppe per “stabilizzare” la situazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono continuate per tutta le notte le proteste in Kazakistan contro il rincaro dei prezzi dell’energia. I manifestanti hanno cercato di assaltare vari edifici simbolo del potere e controllati dalla polizia che ha risposto facendo fuoco: le fonti ufficiali parlano di “decine di rivoltosi eliminati“. Ad Almaty, la capitale economica del Paese, i palazzi governativi sono stati dati alle fiamme e almeno otto agenti delle forze dell’ordine sono stati uccisi, altre 137 persone sono invece rimaste ferite. “La scorsa notte le forze estremiste hanno tentato di prendere d’assalto gli edifici amministrativi e il dipartimento di polizia di Almaty, oltre a dipartimenti e posti di polizia locali”, ha dichiarato il portavoce della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono continuate per tutta lele proteste incontro il rincaro dei prezzi dell’energia. Ihanno cercato di assaltare vari edifici simbolo del potere e controllatiche ha risposto facendo fuoco: le fonti ufficiali parlano di “di rivoltosi eliminati“. Ad Almaty, la capitale economica del Paese, i palazzi governativi sono stati dati alle fiamme e almeno otto agenti delle forze dell’ordine sono stati, altre 137 persone sono invece rimaste ferite. “La scorsale forze estremiste hanno tentato di prendere d’assalto gli edifici amministrativi e il dipartimento didi Almaty, oltre a dipartimenti e posti dilocali”, ha dichiarato il portavoce della ...

