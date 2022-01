Kazakistan, abbattuta la statua di Nazarbayev: chi è l’ex presidente alla guida per 30 anni. In suo onore la capitale Astana cambiò nome (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nursultan Nazarbayev resta la figura centrale del potere kazako, anche se dal 2019 non è più formalmente presidente. La collera della piazza ha colpito anche la sua statua: un gruppo di manifestanti l’ha tirata giù fra gli applausi a Taldykorgan, tre ore da Almaty. È lui infatti il bersaglio dei rivoltosi, che per le strade scandiscono la frase “Shal ket!” (“Old man go”). Il suo delfino Kassym-Jomart Tokayev, attuale presidente, ha provato a placare la protesta privandolo del ruolo di presidente del Consiglio di sicurezza nazionale, altra carica nata con lui e che invece aveva mantenuto. Ma l’ombra dell’81enne leader che ha guidato il Paese sin dall’indipendenza del 1991, seguita al crollo sovietico, continua a proiettarsi su uno dei territori più importanti dell’Asia centrale, hub ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nursultanresta la figura centrale del potere kazako, anche se dal 2019 non è più formalmente. La collera della piazza ha colpito anche la sua: un gruppo di manifestanti l’ha tirata giù fra gli applausi a Taldykorgan, tre ore da Almaty. È lui infatti il bersaglio dei rivoltosi, che per le strade scandiscono la frase “Shal ket!” (“Old man go”). Il suo delfino Kassym-Jomart Tokayev, attuale, ha provato a placare la protesta privandolo del ruolo didel Consiglio di sicurezza nazionale, altra carica nata con lui e che invece aveva mantenuto. Ma l’ombra dell’81enne leader che hato il Paese sin dall’indipendenza del 1991, seguita al crollo sovietico, continua a proiettarsi su uno dei territori più importanti dell’Asia centrale, hub ...

Advertising

fattoquotidiano : Kazakistan, abbattuta la statua di Nazarbayev: chi è l’ex presidente alla guida per 30 anni. In suo onore la capita… - 1970Germano : RT @jacopo_iacoboni: La statua di Nursultan Nazarbayev abbattuta a Taldykorgan, in Kazakistan. La situazione sta rapidamente precipitando.… - RomanoAng : RT @jacopo_iacoboni: La statua di Nursultan Nazarbayev abbattuta a Taldykorgan, in Kazakistan. La situazione sta rapidamente precipitando.… - PietroPecchioni : RT @jacopo_iacoboni: La statua di Nursultan Nazarbayev abbattuta a Taldykorgan, in Kazakistan. La situazione sta rapidamente precipitando.… - Enrico65579728 : RT @jacopo_iacoboni: La statua di Nursultan Nazarbayev abbattuta a Taldykorgan, in Kazakistan. La situazione sta rapidamente precipitando.… -