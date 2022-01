Kazakhstan, polizia sgombera la piazza di Almaty - Governo calmiera i prezzi del gas per 6 mesi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le forze di sicurezza hanno sgombrato la principale piazza di Almaty, dove si erano concentrate le proteste dei dimostranti antigovernativi in Kazakhstan . Durante la notte 'decine di manifestanti' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le forze di sicurezza hanno sgombrato la principaledi, dove si erano concentrate le proteste dei dimostranti antigovernativi in. Durante la notte 'decine di manifestanti' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Emergenza in Kazakistan, la polizia spara sui manifestanti #ANSA - sole24ore : ?? #Kazakhstan: polizia, decine di manifestanti uccisi. Mosca invia truppe - Agenzia_Ansa : Kazakhstan in fiamme, inviate le prime truppe da Mosca per reprimere le proteste in corso nel Paese. Oltre mille pe… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Emergenza in Kazakistan, la polizia spara sui manifestanti #ANSA - LaLestofante : RT @laregione: Kazakhstan: decine di manifestanti uccisi dalla polizia -