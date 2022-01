Kazakhstan, polizia: decine di manifestanti uccisi (Di giovedì 6 gennaio 2022) 'decine di manifestanti' sono stati uccisi dalla polizia in Kazakhstan durante la notte, mentre sono continuate le proteste violente in tutto il Paese. Lo annuncia la stessa polizia kazaka. 'La scorsa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) 'di' sono statidallaindurante la notte, mentre sono continuate le proteste violente in tutto il Paese. Lo annuncia la stessakazaka. 'La scorsa ...

