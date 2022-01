Kazakhstan, polizia: decine di manifestanti uccisi | Governo calmiera i prezzi del gas per 6 mesi (Di giovedì 6 gennaio 2022) 'decine di manifestanti' sono stati uccisi dalla polizia in Kazakhstan durante la notte, mentre sono continuate le proteste violente in tutto il Paese. Lo annuncia la stessa polizia kazaka. 'La scorsa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) 'di' sono statidallaindurante la notte, mentre sono continuate le proteste violente in tutto il Paese. Lo annuncia la stessakazaka. 'La scorsa ...

Advertising

sole24ore : ?? #Kazakhstan: polizia, decine di manifestanti uccisi. Mosca invia truppe - Agenzia_Ansa : Emergenza in Kazakistan, la polizia spara sui manifestanti #ANSA - Agenzia_Ansa : Kazakhstan in fiamme, inviate le prime truppe da Mosca per reprimere le proteste in corso nel Paese. Oltre mille pe… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Kazakhstan in fiamme, inviate le prime truppe da Mosca per reprimere le proteste in corso nel Paese. Oltre mille persone… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Emergenza in Kazakistan, la polizia spara sui manifestanti #ANSA -