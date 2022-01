Kazakhistan | polizia spara sui manifestanti La Russia invia truppe

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Cresce la tensione in Kazakistan, dove ieri il presidente Tokayev ha dichiarato lo stato d'emergenza per fermare le dure proteste esplose contro il raddoppio dei prezzi del gas, di cui pure il paese è ...

Cresce la tensione in Kazakistan, dove ieri il presidente Tokayev ha dichiarato lo stato d'emergenza per fermare le dure proteste esplose contro il raddoppio dei prezzi del gas, di cui pure il paese è ...

ALMATY (KAZAKISTAN) – Una lunga notte di guerriglia urbana, con decine di morti. Scivola nel caos, il Kazakistan, a causa delle violenti proteste scoppiate ieri contro il vertiginoso aumento dei prezzi ...

Chiesto l'intervento della Csto, guidata da Mosca. Proteste scoppiate per il caro carburante. Colpiti i simboli della dittatura legati all'ex presidente "eterno" Nazarbaev.