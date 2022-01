Juventus-Napoli verso il sì: l'Asl di Torino conferma il match (Di giovedì 6 gennaio 2022) Regna sovrano il caos su Juventus-Napoli. Una situazione mai vista prima. Al momento la Asl Torino sembra orientata a non fermare il Napoli: la partita degli azzurri contro... Leggi su ilmattino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Regna sovrano il caos su. Una situazione mai vista prima. Al momento la Aslsembra orientata a non fermare il: la partita degli azzurri contro...

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - Gagliarda : L'#inter aspetta il Bologna così come la #Juventus l'anno scorso aspettava il #Napoli ma non vedo gente che inveisc… - albertomarti : RT @DAZN_IT: La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Genoa ? Atalan… -