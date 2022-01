Juventus-Napoli | le formazioni ufficiali | sfida Champions!

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la prima giornata di ritorno di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo Allianz Stadium. I bianconeri guidati da Massimiliano Allegri si trovano al quinto posto in classifica con 34 punti. Nelle ultime gare hanno recuperato molti punti sulle dirette rivali per la qualificazione alla Champions League, in particolare sul. Con una vittoria stasera si porterebbero ad due soli punti dai partenopei. Molti gli indisponibili tra i piemontesi, tra infortuni e casi di positività al Covid. Formazione quasi obbligata per Allegri, con Rugani titolare al centro della difesa. I avanti Morata sarà affiancato da Chiesa e Bernardeschi. Ilsi trova al terzo posto della classifica con 39 punti. Nel mese di ...

...dellaa partecipare a più reti (quattro), a effettuare più tiri (18) e a creare più occasioni per i compagni (10) - l'esterno bianconero ha realizzato due reti in Serie A contro il, ...... il giocatore squalificato gioca in attesa di sapere se si verificherà il primo o il secondo scenario Al momento, considerando la sentenza Frattini (Collegio di Garanzia postdella ...(ANSA) - TORINO, 06 GEN - Nell'undici titolare del Napoli che sfiderà la Juventus ci sono anche Rrahmani, Zielinski e Lobotka. I tre calciatori, messi in quarantena dall'Asl di Napoli 2 perché ...All'Allianz Stadium si giocherà: azzurri con Baldini in panchina, i tre giocatori fermati dall'Asl 2 regolarmente in campo. Nella Juventus Dybala parte dalla panchina.