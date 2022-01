Juventus-Napoli, i partenopei schierano tre giocatori messi in quarantena dall’Asl: sarebbero dovuti rimanere in Campania (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le nuove regole della Lega Serie A non placano il caos sui positivi al Covid alla ripresa del campionato. E destinata a scatenare nuove polemiche è, come l’anno scorso, la sfida tra Juventus e Napoli. Con 5 giocatori positivi, la squadra partenopea scenderà comunque in campo con Rrahmani, Zielinski e Lobotka, i tre giocatori per i quali la Asl Napoli 2 Nord ha disposto la quarantena a domicilio perché contatti stretti di positivi, senza la terza dose e con la seconda somministrata da più di 120 giorni. Così, si crea un nuovo conflitto tra le direttive della Lega di A, che permette agli atleti di scendere in campo in caso di negatività ai tamponi, e le disposizioni dell’Asl. Sono quattro le partite di questa giornata di campionato che non si sono disputate a causa dei focolai rilevati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le nuove regole della Lega Serie A non placano il caos sui positivi al Covid alla ripresa del campionato. E destinata a scatenare nuove polemiche è, come l’anno scorso, la sfida tra. Con 5positivi, la squadra partenopea scenderà comunque in campo con Rrahmani, Zielinski e Lobotka, i treper i quali la Asl2 Nord ha disposto laa domicilio perché contatti stretti di positivi, senza la terza dose e con la seconda somministrata da più di 120 giorni. Così, si crea un nuovo conflitto tra le direttive della Lega di A, che permette agli atleti di scendere in campo in caso di negatività ai tamponi, e le disposizioni dell’Asl. Sono quattro le partite di questa giornata di campionato che non si sono disputate a causa dei focolai rilevati ...

