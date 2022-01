Juventus-Napoli, ecco perché per i bianconeri è fondamentale vincere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi torna la Serie A e allo Stadium si giocherà Juventus Napoli; una partita che i bianconeri, per più motivi, devono vincere. Massimiliano Allegri (Getty Images)Finite le vacanze natalizie oggi torna la Serie A e lo Stadium aprirà il nuovo anno con la sfida tra Juventus e Napoli; match che, fino a ieri, era in forte dubbio a causa dei numerosi casi Covid specie tra i partenopei. La decisione dell’ASL di non bloccare i ragazzi di Spalletti ha tolto ogni dubbio: la gara si giocherà e il risultato finale rischia di essere determinante per il futuro delle due squadre ma anche del campionato. Il Napoli non ha alternative: deve uscire da Torino con i tre punti o il sogno scudetto (primo posto distante sette punti) potrebbe finire con largo anticipo. Anche per la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi torna la Serie A e allo Stadium si giocherà; una partita che i, per più motivi, devono. Massimiliano Allegri (Getty Images)Finite le vacanze natalizie oggi torna la Serie A e lo Stadium aprirà il nuovo anno con la sfida tra; match che, fino a ieri, era in forte dubbio a causa dei numerosi casi Covid specie tra i partenopei. La decisione dell’ASL di non bloccare i ragazzi di Spalletti ha tolto ogni dubbio: la gara si giocherà e il risultato finale rischia di essere determinante per il futuro delle due squadre ma anche del campionato. Ilnon ha alternative: deve uscire da Torino con i tre punti o il sogno scudetto (primo posto distante sette punti) potrebbe finire con largo anticipo. Anche per la ...

