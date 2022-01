Juventus-Napoli: cori discriminatori allo Stadium (Di giovedì 6 gennaio 2022) Durante il pre-partita della sfida tra Juventus e Napoli, con le due squadre impegnate nel riscaldamento, dalle tribune dell’Allianz Stadium si sono chiaramente sentiti alcuni cori di discriminazione territoriale. Il club bianconero, attraverso un messaggio dello speaker, ha ricordato che si rischia la chiusura dello stadio in caso di episodi di questo genere. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Durante il pre-partita della sfida tra, con le due squadre impegnate nel riscaldamento, dalle tribune dell’Allianzsi sono chiaramente sentiti alcunidi discriminazione territoriale. Il club bianconero, attraverso un messaggio dello speaker, ha ricordato che si rischia la chiusura dello stadio in caso di episodi di questo genere. SportFace.

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - Juliano_1926 : Sta per iniziare la Juventus-Napoli meno attesa della storia - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Serie A, Juventus-Napoli: azzurri in campo per il riscaldamento prima della partita -