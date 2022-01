Juventus-Napoli 1-1 | Locatelli | “Dobbiamo vaccinarci e seguire le regole”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “C’è un po’ di rammarico perché volevamo vincere. È stata una buona partita come intensità”. Lo ha detto il centrocampista della, Manuel, al termine del match pareggiato contro il: “Abbiamo giocato come ci ha chiesto il mister mariuscire a farlo per 90 minuti per portare a casa più punti possibili. Gennaio è un mese importante con tanti scontri diretti, può essere un periodo decisivo. La vigilia non è stata semplice,rispettare le. Solo così si va avanti”. SportFace.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il presidente delDe Laurentiis ha twittato dopo la sfida contro laAurelio De Laurentiis ha voluto mandare un messaggio alla sua squadra dopo la prestazione contro la. "Grazie alla squadra, ...TORINO " Si chiude senza vincitori né vinti la partita delle polemiche. Non è una novità, in tempi recenti, quando si incrociano. Se all'andata avevano tenuto banco i rientri (mancati e non) dei sudamericani dalle qualificazioni mondiali, stavolta tocca di nuovo al Covid, con la situazione tesa in casa azzurra,...Torino - Finisce 1-1 tra Juventus e Napoli allo Juventus Stadium. Le didascalie preziose e deliziose al risultato sono un destro splendido di Mertens e un sinistro pregevole di Chiesa. Questa la parti ...Juve, tifosi arrabbiati: le regole non valgano La situazione Covid che ha messo in ginocchio la serie A è stata un problema anche per la gara tra Juventus e Napoli e sui social i tifosi bianconeri si ...