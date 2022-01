Juventus-Napoli 1-1 | Chiesa risponde a Mertens

(Di giovedì 6 gennaio 2022)si dividono la posta. Allo Stadium finisce 1-1, a decidere la sfida le reti di. Con questo pari ilsale a 40 punti e la Juve si porta a 35. Ilsupera con un buon punto la delicata trasferta a Torino in una situazione d’emergenza viste le assenze per infortunio e Covid e con il tecnico Spalletti rimasto a casa proprio perché positivo al virus. Occasione sprecata per la squadra di Allegri per avvicinarsi al quarto posto. La partenza dellaè comunque sprint e al 12?impegna Ospina.ilcon Insigne che servito al centro prova il tiro da fuori area, ma la conclusione finisce molto alta. Ilperò passa poco dopo: al 23? ...

Il big match tra Juventus e Napoli si conclude in parità (1 - 1). Al gol del primo tempo di Mertens, risponde nella ripresa Chiesa. LE PAGELLE DELLA JUVENTUS: SZCZESNY 6,5 Fa il suo dovere e lo fa con grande ... TORINO " Si chiude senza vincitori né vinti la partita delle polemiche. Non è una novità, in tempi recenti, quando si incrociano Juventus e Napoli. Se all'andata avevano tenuto banco i rientri (mancati e non) dei sudamericani dalle qualificazioni mondiali, stavolta tocca di nuovo al Covid, con la situazione tesa in casa azzurra,... Finisce 1-1 tra Juventus e Napoli allo Juventus Stadium. Le didascalie preziose e deliziose al risultato sono un destro splendido di Mertens e un sinistro pregevole di Chiesa.