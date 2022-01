Juve - Villarreal: Coquelin operato, salterà l'andata di Champions (Di giovedì 6 gennaio 2022) Guai per il Villarreal che perde per almeno due mesi il centrocampista francese Francis Coquelin . Il giocatore è stato infatti operato ieri al tendine d'Achille sinistro. L'intervento, eseguito all'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Guai per ilche perde per almeno due mesi il centrocampista francese Francis. Il giocatore è stato infattiieri al tendine d'Achille sinistro. L'intervento, eseguito all'...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Villarreal Juve - Villarreal: Coquelin operato, salterà l'andata di Champions ... con la supervisione dell'equipe medica del Villarreal . Si prospettano almeno due mesi di stop per il giocatore, salterà dunque l'andata degli ottavi di Champions League contro la Juve , in ...

Icardi aspetta la Juve: il piano del Psg per liberarlo Juve e Icardi: il mercato Soprattutto se da Parigi , dove gli argomenti per convincerlo di certo ... Da Depay a Martial (Manchester United), da Aubameyang (Arsenal) a Alcacer (Villarreal). Attaccanti in ...

Juve-Villarreal: Coquelin operato, salterà l'andata di Champions Corriere dello Sport QUI VILLARREAL - Operato Coquelin, salterà la Juventus Il Villarreal perderà per un lungo periodo Francis Coquelin. Il centrocampista francese è stato operato nella giornata di ieri al tendine d'Achille della gamba sinistra. Non ...

Icardi aspetta la Juve: il piano del Psg per liberarlo Morata confida nell’ok per trasferirsi al Barcellona: non è il classico triangolo di mercato ma potrebbe ancora diventarlo ...

