Juve Napoli, De Laurentiis furente: non ha gradito le decisioni delle ASL (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente del Napoli De Laurentiis sarebbe infastidito dalle decisioni prese dalle ASL in vista della partita contro la Juve La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta di un Aurelio De Laurentiis infastidito per quanto accaduto nelle ultime ore. In particolar modo, il presidente del Napoli è rimasto scocciato dai problemi arrivati dopo l'atterraggio a Torino, come l'impossibilità di schierare Zielinski, Rrahmani e Lobotka. I tre sono stati fermati dall'ASL 2 del capoluogo campano, che ha fatto conto di protocolli più recenti rispetto a quelli della società che, invece, si basava sul protocollo del giugno 2020. A meno di colpi di scena, i tre non dovrebbero essere della gara contro la Juve. ADL, però, ci spera e, contando già le tante assenze in casa ...

