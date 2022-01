Juve-Napoli, Alvino: “Giocare con la mascherina, da Figc e Lega aspettiamoci tutto” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Carlo Alvino interviene su Juve-Napoli che al momento si gioca nonostante i tantissimi contagi nelle due squadre. Il giornalista nella giornata di ieri aveva lanciato una provocazione scrivendo: “Stante le cose il Napoli (o almeno quello che resta) domani potrebbe scendere in campo con le mascherine e vi giuro che non sto scherzando“. Visto il caos che si sta generando in mattinata su Juve-Napoli, Alvino ha lanciato un altro tweet provocatorio: “Pensavate fosse uno scherzo quando ieri vi dicevo della mascherine, da Figc e Serie A aspettiamoci di tutto...”. Juve-Napoli: caos Asl e Covid 19 Quello che sta accadendo in queste ore in Serie A è qualcosa di veramente clamoroso. La ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Carlointerviene suche al momento si gioca nonostante i tantissimi contagi nelle due squadre. Il giornalista nella giornata di ieri aveva lanciato una provocazione scrivendo: “Stante le cose il(o almeno quello che resta) domani potrebbe scendere in campo con le mascherine e vi giuro che non sto scherzando“. Visto il caos che si sta generando in mattinata suha lanciato un altro tweet provocatorio: “Pensavate fosse uno scherzo quando ieri vi dicevo della mascherine, dae Serie Adi...”.: caos Asl e Covid 19 Quello che sta accadendo in queste ore in Serie A è qualcosa di veramente clamoroso. La ...

