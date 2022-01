Juve, doppia cessione e svolta Morata-Icardi: le novità (Di giovedì 6 gennaio 2022) Morata-Icardi, un binomio pronto a scaldare le prossime ore di mercato sull’asse Torino-Parigi-Barcellona. Il club blaugrana proverà l’affondo su Morata a prescindere dalla volontà della Juve di trattenere lo spagnolo a Torino Il mercato della Juventus scalda i motori in vista delle prossime settimane. Non tramonta il possibile affondo bianconero su Icardi. L’attaccante argentino potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022), un binomio pronto a scaldare le prossime ore di mercato sull’asse Torino-Parigi-Barcellona. Il club blaugrana proverà l’affondo sua prescindere dalla volontà delladi trattenere lo spagnolo a Torino Il mercato dellantus scalda i motori in vista delle prossime settimane. Non tramonta il possibile affondo bianconero su. L’attaccante argentino potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Ultimo allenamento dell'anno ???? ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Milan, doppia beffa per Maldini: Icardi-Juventus si complica,… - dariomartyn81 : @Matador1337 @Gianlucaimpa @seriuled @_SimoTarantino Dal secondo anno a Udine fino alla doppia papera vs Juve (2-3,… - temujin81 : @F1N1no @PecuJr 23 anni, mai andato in doppia cifra nemmeno in serie B: lo so che ti piace avere ragione, ma qua de… - deliux9 : @rickymeggiato @CucchiRiccardo Non mi pare che gli altri attaccanti della Juve siano in doppia cifra. -