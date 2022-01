Isola dei famosi, spuntano nuovi nomi per il cast: Dayane Mello, fuori Lucas Peracchi e Antonella Fiordelisi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ancora pochi mesi per l'inizio della nuova edizione de l?Isola dei famosi. Al timone è confermata Ilary Blasi, ma il cast è ancora segreto. Il programma comincerà... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ancora pochi mesi per l'inizio della nuova edizione de l?dei. Al timone è confermata Ilary Blasi, ma ilè ancora segreto. Il programma comincerà...

Advertising

elaine79rouge : RT @AzzurraBarbuto: Discetta come se avesse vinto il Nobel per la medicina. Pure la presunzione che usa e quel senso di superiorità che sen… - Vernica56491680 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi - Mariana99453013 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi - bevgi : RT @AzzurraBarbuto: Discetta come se avesse vinto il Nobel per la medicina. Pure la presunzione che usa e quel senso di superiorità che sen… - rafalovegi : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi -