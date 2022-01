Isola dei Famosi, ex tentatrice si candida: “Al GF mi hanno scartata non so perché” (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi potrebbe arricchirsi di un altro nome che in realtà tanto nuovo non è, dato che da circa quattro anni i rumor su lei rimbalzano di reality in reality, senza però concretizzarsi mai nulla. Di chi parlo? Della schermitrice, influencer nonché ex tentatrice di Temptation Island, Antonella Fiordelisi. Dopo esser stata ad un passo dall’entrare nella rosa del cast dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi firmata Ilary Blasi ed in quella del Grande Fratello Vip 5 e 6, ora punta di nuovo l’Honduras. Come direbbe Super Simo: crederci sempre arrendersi mai. Ed Antonella non si arrende, no. Ospite ai microfoni di Trends & Celebrities, trasmissione di RTL 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Antonella Fiordelisi ha parlato del Grande Fratello Vip e (di nuovo) de ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’deipotrebbe arricchirsi di un altro nome che in realtà tanto nuovo non è, dato che da circa quattro anni i rumor su lei rimbalzano di reality in reality, senza però concretizzarsi mai nulla. Di chi parlo? Della schermitrice, influencer nonché exdi Temptation Island, Antonella Fiordelisi. Dopo esser stata ad un passo dall’entrare nella rosa del cast dell’ultima edizione de L’deifirmata Ilary Blasi ed in quella del Grande Fratello Vip 5 e 6, ora punta di nuovo l’Honduras. Come direbbe Super Simo: crederci sempre arrendersi mai. Ed Antonella non si arrende, no. Ospite ai microfoni di Trends & Celebrities, trasmissione di RTL 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Antonella Fiordelisi ha parlato del Grande Fratello Vip e (di nuovo) de ...

Advertising

_Carabinieri_ : La Signora Rosa vive a Favignana, è ultracentenaria e la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. In questi giorni… - StraNotizie : Isola dei Famosi, ex tentatrice si candida: “Al GF mi hanno scartata non so perché” - ednadinotte : RT @AtenaPallade: @elisaafarris Prima volta che vedo questo video,non ho mai seguito l’isola,sono allibita che ancora venga permesso ad una… - NicoleCris_C : RT @Larisa78799547: Nathaly che va contro Katia è la stessa che all’isola dei famosi dava della “culona” a Nancy Coppola. Se dovete dire qu… - Milly___555 : RT @Larisa78799547: Nathaly che va contro Katia è la stessa che all’isola dei famosi dava della “culona” a Nancy Coppola. Se dovete dire qu… -