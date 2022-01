Isola Dei Famosi, Antonella Fiordelisi nel cast? Ecco le sue parole (Di giovedì 6 gennaio 2022) Antonella Fiordelisi, influencer ed ex tentatrice di Tempatation Island, potrebbe entrare a far parte del nuovo cast de L’Isola dei Famosi. In realtà, il suo nome non è affatto nuovo nel mondo dei reality poiché spesso chiamata per fare i provini ma poi rifiutata. Sarà la volta buona questa? A un passo dal reality L’influencer L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022), influencer ed ex tentatrice di Tempatation Island, potrebbe entrare a far parte del nuovode L’dei. In realtà, il suo nome non è affatto nuovo nel mondo dei reality poiché spesso chiamata per fare i provini ma poi rifiutata. Sarà la volta buona questa? A un passo dal reality L’influencer L'articolo

