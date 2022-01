Irving, rientro dopo 8 mesi: "Al primo tiro ero nervoso..." (Di giovedì 6 gennaio 2022) dopo quasi un anno, torna a vedersi Irving: "Ho avuto tanti debutti, ma mai come in questo caso. dopo otto mesi e mezzo fuori c'era tanta incertezza sul minutaggio e sull'intesa con i compagni. Non lo ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022)quasi un anno, torna a vedersi: "Ho avuto tanti debutti, ma mai come in questo caso.ottoe mezzo fuori c'era tanta incertezza sul minutaggio e sull'intesa con i compagni. Non lo ...

marco_rogerio_ : RT @BrooklynNetsIta: Torna #Irving e si torna alla vittoria! Sotto per tutto il match, serve un quarto periodo da 35-20 per superare i Pace… - BrooklynNetsIta : Torna #Irving e si torna alla vittoria! Sotto per tutto il match, serve un quarto periodo da 35-20 per superare i P… - crixmarte : @Nets247I Non dare loro minuti di sicuro non li farà crescere. Comunque spero che il rientro di tutti ridìa solidit… - AroundTheGameIT : Kyrie Irving è vicino al rientro (prima del previsto) in campo. - SportandoIT : Brooklyn, vicino il rientro di Kyrie Irving: la conferma di Nash -