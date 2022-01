Iraq: Blair fece bruciare carte imbarazzanti su guerra 2003 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una nuova rivelazione sulla campagna di bugie messa in moto per giustificare l'adesione nel 2003 della Gran Bretagna, sotto il governo di Tony Blair, ai progetti d'invasione dell'Iraq partoriti dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una nuova rivelazione sulla campagna di bugie messa in moto per giustificare l'adesione neldella Gran Bretagna, sotto il governo di Tony, ai progetti d'invasione dell'partoriti dall'...

Blair cavaliere, centinaia di migliaia firmano online contro la scelta della regina Elisabetta PER APPROFONDIRE Il rapporto sulle bugie di Blair Blair: mia la responsabilità sull'Iraq La difesa di Starmer Se per il leader dei laburisti, Keir Starmer, e lo speaker dei Comuni Lindsay Hoyle, ...

Blair cavaliere, centinaia di migliaia firmano online contro la scelta della regina Elisabetta L’ex premier insignito dell’Ordine della Giarrettiera, l’onoreficenza più alta. La richiesta di ritirarla a causa della guerra in Iraq ...

