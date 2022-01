Invasione Iraq | “Tony Blair volle distruggere documenti che ne dimostravano illegittimità” | la rivelazione nel libro dell’ex ministro Uk

Advertising

fattoquotidiano : Invasione Iraq, “Tony Blair volle distruggere documenti che ne dimostravano illegittimità”: la rivelazione nel libr… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Invasione Iraq, “Tony Blair volle distruggere documenti che ne dimostravano illegittimità”: la rivelazione nel libro d… - 5_pinin : RT @fattoquotidiano: Invasione Iraq, “Tony Blair volle distruggere documenti che ne dimostravano illegittimità”: la rivelazione nel libro d… - emigrante81 : RT @fattoquotidiano: Invasione Iraq, “Tony Blair volle distruggere documenti che ne dimostravano illegittimità”: la rivelazione nel libro d… - giulianol : RT @fattoquotidiano: Invasione Iraq, “Tony Blair volle distruggere documenti che ne dimostravano illegittimità”: la rivelazione nel libro d… -

Ultime Notizie dalla rete : Invasione Iraq

Una nuova rivelazione sulla campagna di bugie messa in moto per giustificare l'adesione nel 2003 della Gran Bretagna, sotto il governo di Tony Blair, ai progetti d'dell'partoriti dall'amministrazione Usa di George W. Bush torna a mettere in imbarazzo l'ex primo ministro laburista. Finito in questi giorni nell'occhio del ciclone pure per la ...... Geoff Hoon, a cui era stato ordinato di bruciare un memorandum di Downing Street che avvertiva che l'dell'del 2003 avrebbe potuto essere illegale. Secondo il giornale, la rivelazione ...Una nuova rivelazione sulla campagna di bugie messa in moto per giustificare l'adesione nel 2003 della Gran Bretagna, sotto il governo di Tony Blair, ai progetti d'invasione dell'Iraq partoriti dall'a ...L’ex premier insignito dell’Ordine della Giarrettiera, l’onoreficenza più alta. La richiesta di ritirarla a causa della guerra in Iraq ...