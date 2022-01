Insigne | l’agente | “Si impegna al massimo al di là del contratto Fissato per l’alimentazione Vi svelo cosa fa con i tifosi”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 6 gennaio 2022) A OCW Sport ha rilasciato un’intervista il procuratore di Lorenzo, Vincenzo Pisacane. Pur non toccando l’argomento relativo al rinnovo del numero 24 del Napoli,ha rivelato alcuni particolari legati alla vita privata del calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni. “È normale che se un giocatore ha come obiettivo il rinnovo contrattuale, si metta più in evidenza per raggiungerlo. Ma se lo scopo è vincere la prossima partita, ci situtta la settimana per riuscirci.non sta giocando come se fosse in scadenza di, anzi. Gioca come se avesse ancora unlungo. Quando arrivi a certi livelli, non pensi più a queste cose“., Piscane Ag.: “con ...