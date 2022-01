Ingegneria dei tessuti | protesi intime e nasi stampati in 3D

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La tecnologia 3D sta facendo passi da gigante, soprattutto nell’ambito medico. Scopriamo insieme le ultime novità relative proprio a questo settore! Vagina e nasoin 3D – curiosauro.itIl 3D per produrre tessuto umano Le due ingegnerizzazioni più importanti riguardano la ricostruzione dei lobi alari nasali, e quella relativa alle vagine di giovani donne. Vediamo nel dettaglio ciò che è stato fatto! I ricercatori hanno ingegnerizzato con successo tessuto umano da tessuto autologo (cioè autotrapiantato) per la ricostruzione dei lobuli alari nasali. Mentre altri, in uno studio separato, sono stati in grado di progettare e impiantare vagine in giovani donne con aplasia vaginale. I due studi raggiungono tre importanti traguardi nel campo dell’deiumani, secondo il Dr. Birchall e il Dr. Seifalian. Forniscono la ...