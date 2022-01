Infortunio Parisi, le condizioni del terzino dell’Empoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Infortunio per Parisi, costretto al cambio durante Lazio-Empoli a causa di un problema muscolare al flessore della coscia Infortunio che potrebbe essere piuttosto grave per Parisi, uscito e sostituito da Marchizza dopo una mezzora circa di Lazio-Empoli. Il terzino sinistro si è bloccato durante uno scatto, accusando un risentimento muscolare al flessore. condizioni che andranno valutate nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022)per, costretto al cambio durante Lazio-Empoli a causa di un problema muscolare al flessore della cosciache potrebbe essere piuttosto grave per, uscito e sostituito da Marchizza dopo una mezzora circa di Lazio-Empoli. Ilsinistro si è bloccato durante uno scatto, accusando un risentimento muscolare al flessore.che andranno valutate nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

