Advertising

PaoloCaminiti1 : RT @fattoquotidiano: Inflazione tedesca da record: a dicembre prezzi su del 5,3%, il saldo del 2021 è +3,1% il massimo da 30 anni https://t… - fattoquotidiano : Inflazione tedesca da record: a dicembre prezzi su del 5,3%, il saldo del 2021 è +3,1% il massimo da 30 anni - ParliamoDiNews : Inflazione tedesca da record: a dicembre prezzi su del 5,3%, il saldo del 2021 è +3,1% il massimo da 30 anni - Il F… - frankeyboard68 : RT @borsadocchiaper: INFLAZIONE TEDESCA AL 5,3: per quanto tempo ancora i risparmiatori tedeschi continueranno a tenere 2,8 trilioni di eur… - borsadocchiaper : INFLAZIONE TEDESCA AL 5,3: per quanto tempo ancora i risparmiatori tedeschi continueranno a tenere 2,8 trilioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione tedesca

Il Fatto Quotidiano

L'armonizzatain calo: BCE avvisata? Osservando i dati preliminari pubblicati il 6 gennaio, l'armonizzata in Germania è rallentata dal livello più alto degli ultimi ...L'si attesta sopra le attese del mercato a dicembre . Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,5% su mese dopo il - 0,2% del mese ...Problema inflazione in Germania. L’anno 2021 si è concluso con un altro shock per l’inflazione tedesca che è arrivata al 5,3% a/a dal 5,2% a/a di novembre, il livello più ...Mercati oggi: le azioni asiatiche scambiano in rosso, estendendo un crollo globale dopo che i verbali della riunione della Federal Reserve hanno indicato un aumento più rapido del previsto dei tassi d ...