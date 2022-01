In Veneto nuovo picco con oltre 18 mila contagi. Più di 151 mila attualmente positivi, migliorano gli ospedali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Continua a segnare nuovi picchi l’andamento dei contagi da Coronavirus nella regione Veneto. L’ultima rilevazione conta 18.129 nuovi positivi in 24 ore. Cinque le province oltre la soglia di allarme il che avvicina l’ipotesi zona arancione. Il bollettino di ieri aveva registrato 16.871 infezioni giornaliere. Il numero delle vittime legate al Covid è invece pari e 14 (ieri se ne sono registrate 28), con il totale delle vittime salito a 12.487. In costante aumento gli attuali positivi, cresciuti di 14.491 per un totale di 151.214 nella sola regione guidata da Luca Zaia. Si alleggerisce intanto la pressione sugli ospedali, con il calo dei ricoveri in area medica di 70 pazienti e 1.325 ancora ricoverati. migliorano anche le terapie intensive con 202 posti letto occupati, ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Continua a segnare nuovi picchi l’andamento deida Coronavirus nella regione. L’ultima rilevazione conta 18.129 nuoviin 24 ore. Cinque le provincela soglia di allarme il che avvicina l’ipotesi zona arancione. Il bollettino di ieri aveva registrato 16.871 infezioni giornaliere. Il numero delle vittime legate al Covid è invece pari e 14 (ieri se ne sono registrate 28), con il totale delle vittime salito a 12.487. In costante aumento gli attuali, cresciuti di 14.491 per un totale di 151.214 nella sola regione guidata da Luca Zaia. Si alleggerisce intanto la pressione sugli, con il calo dei ricoveri in area medica di 70 pazienti e 1.325 ancora ricoverati.anche le terapie intensive con 202 posti letto occupati, ...

