In Kazakistan la 'rivolta del gas' che infiamma il 'protettorato' della Russia di Putin (Di giovedì 6 gennaio 2022) La "rivolta del gas" si trasforma in guerriglia civile. Repressa nel sangue. Decine di manifestanti' sono stati uccisi dalla polizia in Kazakistan durante la notte, mentre sono continuate le proteste ...

repubblica : Rivolta in Kazakistan, arrivate le prime truppe russe. Decine di vittime nella repressione - limesonline : Se la rivolta in Kazakistan ha una regia esterna, scrive Mauro De De Bonis, l'obiettivo è colpire Russia e Cina. S… - eziomauro : Rivolta in Kazakistan, spari sulla folla ad Almaty. Arrivate le prime truppe russe - OGGNIL : RT @OGGNIL: KAZAKISTAN: la crisi in #Kazakistan, con la violenta repressione dei cittadini in rivolta da parte delle forze di sicurezza fed… - simonesassoli19 : Su @repubblica la morte del cane di T.Ferro viene prima della rivolta in #Kazakistan.Chi parla di provincialismo pi… -