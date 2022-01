In Francia “circondati” da positivi: +335 mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Funziona davvero la strategia di Macron in Francia? Il dubbio è più che legittimo. I numeri forse dovrebbero fare riflettere Parigi. Ieri i nuovi contagi in Francia nelle ultime 24 ore sono stati 335 mila così come comunicato dal ministro della Salute, Olivier Véran. Considerando che in Francia ci sono poco più di 67 milioni di abitanti (di più che in Italia ma i numeri sono molto “vicini”) di questo passo il rischio è di avere 1 francese ogni 10 se non più positivo. In pratica i francesi sono “circondati” da positivi. Si rischia lo stesso scenario in Italia? Il governo francese ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nei territori e nelle collettività d’oltremare di Guadalupa, Guiana ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 gennaio 2022) Funziona davvero la strategia di Macron in? Il dubbio è più che legittimo. I numeri forse dovrebbero fare riflettere Parigi. Ieri iin24 ore sono stati 335così come comunicato dal ministro della Salute, Olivier Véran. Considerando che inci sono poco più di 67 milioni di abitanti (di più che in Italia ma i numeri sono molto “vicini”) di questo passo il rischio è di avere 1 francese ogni 10 se non più positivo. In pratica i francesi sono “” da. Si rischia lo stesso scenario in Italia? Il governo francese ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nei territori ecollettività d’oltremare di Guadalupa, Guiana ...

