"In campo con le mascherine". Juve-Napoli, l'ultima clamorosa indiscrezione: ore drammatiche (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per paradosso, i tre calciatori del Napoli che sono stati identificati come contatti stretti di positivi al Covid potrebbero scendere in campo contro la Juventus ma solo indossando la mascherina. Ovviamente non succederà, ma il fatto che sarebbe possibile rende bene l'idea del caos in cui è piombata la Serie A, trascinata sul fondo da una Lega ottusa e pericolosa, pronta a mettere a repentaglio la salute di calciatori e affini pur di non rinviare le partite. Quelle che sono saltate in questa giornata dipendono tutte da decisioni delle Asl: per le squadre che non si sono presentate scatterà la sconfitta a tavolino. Il Consiglio di Lega è corsa ai ripari, nel senso che ha deliberato in fretta e furia un regolamento ridicolo: pur di non rinviare le partite a causa del Covid, le squadre verranno costrette a giocare con la ...

