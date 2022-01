In arrivo al cinema ‘Ghiaccio’, il primo film da regista di Fabrizio Moro (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Il 7/8/9 febbraio 2022 ‘Ghiaccio’ uscirà al cinema. Il mio primo film da regista insieme ad Alessio De Leonardis. Qualcosa di bello questi due anni difficili, lontano dal palco, l’hanno portato. Ci abbiamo messo un sacco di cose dentro. Ci abbiamo messo le nostre strade. Ci abbiamo messo tanta voglia di rivalsa. Ci abbiamo messo l’amicizia… quella sacra. Ci abbiamo messo l’amore. Scritto senza troppe pretese, così… tanto per sognare un po’. Quasi per esorcizzare quel malessere che resta fisso nel fegato. Più che altro per raccontarvi una storia. Ed è una bella storia, “Ghiaccio”; una storia che vale un “confine”… ed è anche una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Ci vediamo al cinema. Grazie”. Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Il 7/8/9 febbraio 2022uscirà al. Il miodainsieme ad Alessio De Leonardis. Qualcosa di bello questi due anni difficili, lontano dal palco, l’hanno portato. Ci abbiamo messo un sacco di cose dentro. Ci abbiamo messo le nostre strade. Ci abbiamo messo tanta voglia di rivalsa. Ci abbiamo messo l’amicizia… quella sacra. Ci abbiamo messo l’amore. Scritto senza troppe pretese, così… tanto per sognare un po’. Quasi per esorcizzare quel malessere che resta fisso nel fegato. Più che altro per raccontarvi una storia. Ed è una bella storia, “Ghiaccio”; una storia che vale un “confine”… ed è anche una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Ci vediamo al. Grazie”. Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina ...

